Ambasciatore Ecuador, ‘con Noboa speranze di sviluppo e unità’

agenzia

'Nuova leadership rafforzerà i legami di amicizia con l'Italia'

ROMA, 17 APR – “Il popolo ecuadoriano si è espresso con fermezza e democrazia alle urne, riponendo la propria fiducia nel presidente eletto Daniel Noboa e nel suo impegno per i cambiamenti di cui il Paese ha bisogno. Questa vittoria costituisce un chiaro mandato per avanzare verso un futuro di speranza, sviluppo e unità nazionale”. E’ quanto dichiara l’ambasciatore ecuadoriano in Italia, Esteban Moscoso, sull’esito delle elezioni presidenziali in Ecuador. “Dall’Italia, altrettanto significativo è stato il sostegno della comunità migrante ecuadoriana – ha sottolineato l’ambasciatore -. Con oltre il 60% di voti favorevoli, i nostri compatrioti hanno ribadito il loro impegno per il destino dell’Ecuador, dimostrando che, anche da lontano, le loro voci vengono ascoltate e i loro voti fanno la differenza”. L’elezione del presidente Noboa, viene evidenziato dall’ambasciata, assume anche un significato simbolico poiché coincide con la commemorazione del 125° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Ecuador e Italia. Due nazioni unite da una storia comune, da valori democratici comuni e da una vivace comunità ecuadoriana che contribuisce attivamente alla vita sociale e culturale di questo paese amichevole. “Sono convinto che questa nuova leadership rafforzerà ulteriormente i legami di amicizia e cooperazione tra Ecuador e Italia – conclude Esteban Moscoso -, aprendo nuove opportunità di dialogo, collaborazione e sviluppo congiunto a beneficio di entrambi i popoli”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA