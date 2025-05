Ambasciatore Usa smentisce voci riconoscimento Palestina

agenzia

Huckabee contesta la fonte del Jerusalem Post: 'Sciocchezze'

WASHINGTON, 10 MAG – L’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha definito “una sciocchezza” la notizia del Jerusalem Post secondo cui il presidente Donald Trump si appresterebbe a riconoscere lo Stato palestinese durante la sua prossima visita in Medio Oriente. “Hmm, il Jerusalem Post ha bisogno di fonti migliori di questa ‘fonte’ non identificata. Mio nipote di 4 anni, Teddy, è più affidabile. E fidatevi di Teddy”, ha scritto su X. “Israele non ha un amico migliore del presidente degli Stati Uniti”, ha aggiunto.

