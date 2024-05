Ambasciatrice d’Italia in Cile incontra studenti Giurisprudenza

agenzia

Focus su cooperazione e rapporti politici, economici e culturali

SANTIAGO DEL CILE, 13 MAG – L’ambasciatrice d’Italia in Cile, Valeria Biagiotti, ha ricevuto un gruppo di circa 50 studenti della facoltà di Giurisprudenza dell’Università cilena per presentare le diverse attività portate avanti dall’Ambasciata e fornire un inquadramento delle questioni più rilevanti nei rapporti tra i due paesi. “La cooperazione tra Cile e Italia è tradizionalmente eccellente e si fonda su una lunga storia di rapporti a livello politico, culturale ed economico, oltre che sulla presenza di una grande comunità italiana in Cile: oltre 82.000 cittadini residenti che amano questo Paese e contribuiscono alla sua prosperità e al suo sviluppo”, ha ricordato l’ambasciatrice, che ha poi passato in rassegna le future opportunità offerte dall’Accordo quadro avanzato tra Cile e Unione europea. Nel corso della visita guidata si è ricordato che tra il 1973 e 1974 l’Ambasciata italiana fornì asilo a oltre 700 persone, molte delle quali successivamente trovarono asilo nel nostro Paese. “Questo gesto di solidarietà ha contribuito sensibilmente a cementare le nostre relazioni”, ha aggiunto Biogiotti. Ampia attenzione è stata infine dedicata alle prospettive di cooperazione universitaria e alle opportunità legate allo studio della cultura e della lingua italiana, insegnata nell’Università del Cile dal 2015.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA