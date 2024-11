agenzia

SpaceX rinuncia al rientro alla base di lancio

NEW YORK, 19 NOV – Il razzo di Starship è atterrato in mare. SpaceX ha interrotto il tentativo di catturare il megarazzo Starship tra i bracci – chiamati ‘chopstick’, bacchette – della sua base di lancio, optando invece per un ammaraggio nell’oceano. Al lancio hanno assistito Elon Musk e il presidente eletto Donald Trump.

