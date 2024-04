Amnesty denuncia aumento violazioni dei diritti in Venezuela

agenzia

"La comunita' internazionale presti la massima attenzione"

CARACAS, 16 APR – Amnesty International ha denunciato un aumento delle violazioni ai diritti umani in Venezuela nel 2024 e ha rivolto un appello alla comunita’ internazionale a “prestare la massima attenzione, soprattutto durante questo periodo elettorale, per evitare che i meccanismi repressivi del governo di Nicolas Maduro limitino i diritti delle persone a partecipare agli affari pubblici”. Nel documento l’ong denuncia un incremento delle denunce ricevute riguardanti detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate, violazioni del giusto processo e delle garanzie, campagne di stigmatizzazione e possibili atti di tortura contro persone percepite come critiche nei confronti del governo. La nota conclude chiedendo la liberazione immediata e senza condizioni di tutti i detenuti per motivi politici. La presa di posizione di Amnesty arriva nello stesso giorno in cui agenti del Servizio d’intelligence bolivariano (Sebin) hanno arrestato l’attivista e giornalista, Carlos Julio Rojas, con l’accusa di aver partecipato ad un piano per assassinare il presidente Maduro.

