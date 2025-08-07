Amnesty: ‘Maduro liberi Benítez dopo 7 anni di carcere ingiusto’

agenzia

'Torturata incinta ha perso il figlio, condannata senza prove'

CARACAS, 06 AGO – Amnesty International ha chiesto al presidente del Venezuela, Nicolás Maduro Moro, di liberare la prigioniera politica Emirlendris Benítez. “Ricordiamo” che ieri ha compiuto “sette anni di crudele detenzione. È una madre, sorella e commerciante che è stata arrestata arbitrariamente e sottoposta a tortura nel 2018. Esigiamo la sua libertà e, mentre è ingiustamente detenuta, che riceva assistenza medica urgente”, ha denunciato Amnesty International sui suoi social media. Benítez è stata condannata dalla giustizia venezuelana a 30 anni di prigione dopo essere stata accusata di aver partecipato al presunto piano di attentato contro Maduro, durante la celebrazione dell’anniversario della Guardia nazionale il 4 agosto 2018 che il regime ha ribattezzato il “caso dei droni”. Al momento del suo arresto, in un posto di blocco della polizia, la commerciante aveva 38 anni e svolgeva un servizio di taxi insieme al suo compagno Yolmer Escalona a Caracas, riporta il sito di Diario Las Americas. La giornalista Kaoru Yonekura ha lanciato un appello sul suo account X denunciando che “Benítez è stata arrestata, fatta sparire e torturata mentre era incinta. Ha perso il bambino. Cammina a malapena. Nel 2022 è stata condannata a 30 anni di carcere. Non ci sono prove che la colleghino al caso del drone. Non c’è nulla che possa cancellare questi sette anni. Liberatela”. Già cinque anni fa la Commissione interamericana dei diritti umani le aveva concesso misure cautelari per il suo “delicato stato di salute”.

