Amnesty, Nobel iraniana Narges Mohammadi ha avuto un infarto

agenzia

'Ricoverata ieri in ospedale ma preoccupa assenza di notizie'

ROMA, 08 AGO – “Preoccupa l’assenza di informazioni sullo stato di salute di Narges Mohammadi, prigioniera di coscienza iraniana e Nobel per la pace 2023, dopo la notizia di una crisi cardiaca e del successivo ricovero in ospedale”. Lo scrive su X Amnesty Italia rilanciando un messaggio di Lettres de Teheran secondo cui Narges Mohammadi, “detenuta nella prigione di Evin, ieri ha avuto un infarto ed è stata trasferita in ospedale. I suoi parenti – prosegue questo account iraniano – non hanno notizie né della sua condizione né di lei”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA