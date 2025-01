Amnistia in Birmania per in 77/mo indipendenza, 6.000 rilasciati

agenzia

Ridotte anche molte altre condanne ma nessuna notizia su Suu Kyi

ROMA, 04 GEN – Il governo militare birmano rilascia circa 6.000 prigionieri e riduce le condanne di altri detenuti nell’ambito di un’amnistia di massa in occasione del 77° anniversario dell’indipendenza dalla Gran Bretagna. Lo riportano i media internazionali sottolineando che non c’è invece nessuna notizia riguarda alla possibilità che l’amnistia possa riguardare alche Aung San Suu Kyi, posta di fatto in isolamento dai militari da quando hanno preso il potere dal suo governo eletto nel 2021. La ex leader, 79 anni, sta scontando una condanna a 27 anni dopo essere stata condannata per una serie di procedimenti giudiziari a tinte politiche intentati dai militari. Non è neanche chiaro – precisa il Guardian – se tra i rilasciati ci sia qualcuno delle migliaia di detenuti politici rinchiusi per essersi opposti al regime dell’esercito dopo il colpo di stato militare.

