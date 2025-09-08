Ampia vittoria del peronismo nelle elezioni di Buenos Aires

agenzia

'Batosta' per il partito di Milei, rimane indietro di 13 punti

BUENOS AIRES, 07 SET – Il peronismo si è imposto ampiamente nelle importanti elezioni legislative della provincia di Buenos Aires, per le quali erano chiamati al voto oltre 14 milioni di argentini. E’ quanto emerge dai primi risultati ufficiali, che danno la coalizione peronista Fuerza Patria al 46,9% delle preferenze contro il 33,8% del partito di governo La Libertà Avanza con l’82% dei seggi scrutinati. L’esito delle elezioni viene già definito dai media come una vera e propria “batosta” per il presidente Javier Milei, che fino a qualche settimana fa puntava piuttosto a espugnare il tradizionale bastione elettorale dell’opposizione e a “mettere l’ultimo chiodo alla bara del peronismo”.

