agenzia

Ordinanza d'emergenza: stop a manifestazioni e aumento polizia

AMSTERDAM, 08 NOV – La sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, ha annunciato un’ordinanza per rafforzare la sicurezza a partire da oggi e per tutto il fine settimana. L’intera città è stata designata come zona a rischio. E’ previsto il divieto di manifestazioni e una maggiore presenza della polizia.

