Ancora piogge monsoniche in Pakistan, più di 20 morti

A Karachi e nel nord

ISLAMABAD, 20 AGO – Più di 20 persone sono morte a causa di una nuova ondata di piogge monsoniche in Pakistan, ha reso noto oggi l’agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi. Dieci persone sono morte a Karachi, la capitale finanziaria nel sud del Paese, a causa delle inondazioni che hanno provocato il crollo di alcune abitazioni e folgorazioni. Altre 11 persone sono morte nella regione settentrionale del Gilgit-Baltistan.

