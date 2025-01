Andreoli, Amerigo Vespucci diventato fenomeno mondiale

agenzia

Ad Difesa Servizi, 2025 sarà l'anno del grande ritorno a casa

ABU DHABI, 01 GEN – “Il Villaggio Italia ha registrato ancora una volta il sold-out, anche ad Abu Dhabi, registriamo un vero e proprio fenomeno Vespucci”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli, commentando la chiusura della settima tappa dell’expo permanente che accompagna il tour mondiale dell’Amerigo Vespucci. “Abu Dhabi – ha detto – ci ha accolto in maniera straordinaria. Grazie alla partnership con il porto è stato possibile realizzare il Villaggio Italia in maniera perfetta. L’expo è stato letteralmente preso d’assalto dai visitatori, segno di un’amicizia e di un ritrovato slancio con questo paese testimoniata anche da una presenza istituzionale molto importante e dalle relazioni istituzionali che si sono consolidate anche a bordo della nave. Il ministro Crosetto ha accolto l’omologo emiratino rafforzando quelle relazioni che da sempre contraddistinguono l’amicizia tra Italia ed Emirati Arabi”. Ora il Villaggio Italia si trasferirà a Gedda, per l’ultima tappa dell’iniziativa. “lo facciamo – ha detto Andreoli – con un entusiasmo e una forza che ci hanno dato sette tappe straordinarie”. Il 2025, invece, segnerà il ritorno a casa, con la prima sosta italiana in programma l’1 marzo a Trieste. “Se il 2024 ha fatto conoscere il fenomeno Vespucci nel mondo – ha concluso Andreoli – il 2025 sarà sicuramente l’anno del Vespucci in Italia, a suggellare una campagna che è stata straordinaria per il nostro Paese. Questa nave è un simbolo dell’Italia e soprattutto dell’italianità”.

