Aniston contro Vance per ‘i dem branco di gattare senza figli’

agenzia

Attrice ripubblica intervista 2021

ROMA, 25 LUG – Jennifer Aniston ha criticato il candidato alla vicepresidenza di Donald Trump J.D. Vance per le affermazioni, in un’intervista del 2021, in cui definiva i democratici “un branco di gattare senza figli con vite miserabili”. L’attrice di Friends, 55 anni, ha ripubblicato l’intervista, che è stata ampiamente condivisa da quando Vance è stato scelto come compagno di corsa di Trump. “Non riesco davvero a credere che questo venga da un potenziale vicepresidente degli Stati Uniti – ha scritto su Instagram – Tutto quello che posso dire è… Signor Vance, prego che sua figlia abbia la fortuna di avere figli un giorno”. “Spero non abbia bisogno di ricorrere alla fecondazione in vitro come seconda opzione – ha scritto la star di Friends – Perché stai cercando di portarle via anche questo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA