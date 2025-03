Anp condanna Hamas per contatti con Usa su futuro di Gaza

agenzia

'Gruppo consegni Striscia all'Autorità nazionale palestinese'

TEL AVIV, 12 MAR – L’Autorità nazionale palestinese condanna Hamas per aver avviato trattative con gli Stati Uniti sul futuro di Gaza, affermando che ciò danneggia l’unità palestinese e viola la legge contro le comunicazioni con soggetti stranieri. In una dichiarazione ufficiale rilasciata alla Wafa, il portavoce del presidente Abu Mazen, ha affermato che i colloqui aggirano e “indeboliscono” il consenso arabo a favore del piano egiziano per la Gaza nel dopoguerra. Il portavoce presidenziale ha invitato Hamas a porre fine alla divisione intra-palestinese e a consegnare la Striscia di Gaza all’Autorità nazionale palestinese.

