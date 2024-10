ANSA/ Israel: Gestiones de EEUU, feroces combates en Líbano

agenzia

Washington busca reducir tensiones, Israel con Irán en la mira

ROMA, 21 OTT – Mientras los combates prosiguen con particular ferocidad en la frontera entre Israel y Líbano, y las Fuerzas de Defensa (FDI) se alistan para una dura réplica contra Irán, Estados Unidos extrema las gestiones para lograr un alto el fuego en Medio Oriente con la presencia del secretario de Estado, Antony Blinken, en la zona; mientras otros altos funcionarios encaran también roles de mediación. Blinken, parte hoy hacia Israel y los países árabes en un nuevo intento de impulsar un alto el fuego en Gaza después de que el Estado judío matara al líder de Hamás, Yahya Sinwar, anunció el Departamento de Estado. El alto funcionario de la administración Biden, que estará en Medio Oriente hasta el viernes, “discutirá la importancia de poner fin a la guerra en Gaza, asegurar la liberación de todos los rehenes y aliviar el sufrimiento del pueblo palestino”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. Yahya Sinwar. En tanto, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, llegó esta mañana a Kiev “con un mensaje de fuerte compromiso estadounidense con el esfuerzo bélico de Ucrania, pero sin nueva asistencia militar ni permiso para que sus fuerzas utilicen misiles de largo alcance dentro de Rusia”, informó el periódico The Wall Street Journal. Es “difícil decir” cómo será el ataque de Israel a Irán, subrayó Austin, y explicó que “se trata de una decisión israelí”, al tiempo que alertó que Washington “seguirá haciendo, todo lo posible para reducir las tensiones y, con suerte, ambas partes comenzarán a dialogar, veremos qué pasa”, añadió. En tanto, otro enviado estadounidense, Amos Hochstein, estará hoy en Beirut para conversar con funcionarios libaneses sobre las condiciones para un alto el fuego entre Israel y Hezbolá, según lo comentó el periódico israelí Haaretz. Israel ha entregado a Estados Unidos un documento para una solución diplomática que ponga fin a la guerra con Hezbolá, informó Axios, citando a funcionarios estadounidenses e israelíes. Israel pidió que se permita a las FDI participar en una “fuerza activa” para garantizar que Hezbolá no se rearme y reconstruya su infraestructura militar cerca de la frontera y también pidió que su fuerza aérea tenga libertad para operar en el espacio aéreo libanés. Un funcionario estadounidense dijo a Axios que era muy poco probable que el Líbano y la comunidad internacional aceptaran las condiciones de Israel. En tanto, Austin dijo que la batería de defensa antimisiles Thaad, enviada recientemente por Estados Unidos para proteger a Israel, ahora está “en posición”. El Times of Israel lo informa. Hablando en Kiev, Austin se negó a decir si el Thaad está operativo, pero acotó: “Tenemos la capacidad de ponerlo en funcionamiento muy rápidamente y estamos en camino de cumplir nuestras expectativas”. El sistema de defensa aérea de gran altitud fue desplegado en caso de que Irán reaccionara ante un ataque de represalia israelí. Mientras tanto, se están librando intensos combates en la frontera entre el Líbano e Israel, según informó el corresponsal de Al Jazeera en Hasbaiyya, en el sur del Líbano, precisando que en los últimos minutos ha contado alrededor de ocho ataques aéreos israelíes, incluso en la cercana gobernación de Nabatieh. Hace unas dos horas, añadió en su reporte, hubo una andanada de 22 cohetes lanzados por Hezboláen el norte de Israel. No está claro si hubo víctimas o daños. Los combatientes de Hezbolá también afirman haber derribado un dron Hermes 900 y atacado a las tropas israelíes en Maroun al-Ras. Según fuentes citadas por el canal saudí Al Hadath, Israel ha enviado un mensaje a Hezbollá: si el grupo terrorista intentara atacar de nuevo a los líderes israelíes, las FDI arrasarían el barrio sureño de Dahiyeh en Beirut, bastión de las milicias chiítas en la capital libanesa. El mensaje, que supuestamente fue entregado a través de un tercero, se produjo después de que Hezbolá lanzara un dron contra la residencia privada del primer ministro Benjamín Netanyahu en la ciudad costera de Cesarea el sábado. El primer ministro y su esposa no estaban en casa en el momento del ataque y no hubo heridos en el incidente, dijo la oficina del primer ministro. Al Hadath destacó que este no es el primer intento de Hezbolá de atacar a una figura política israelí, y que ya lo había intentado al menos dos veces en el pasado.

