Ap, ‘Israele costruisce edificio nel centro nucleare di Dimona’

agenzia

Nessun commento ufficiale, neppure da Usa

TEL AVIV, 03 SET – Secondo l’agenzia di stampa americana Ap, immagini satellitari analizzate da sette esperti mostrano l’inizio di lavori di costruzione presso il centro di ricerca nucleare di Dimona, noto come sede dell’arsenale atomico israeliano. Israele non ha rilasciato alcun commento. Tre dei ricercatori ritengono che si tratti di un nuovo reattore ad acqua pesante, capace di produrre plutonio e materiali necessari per armi nucleari. Altri quattro concordano sulla possibilità, ma sollevano anche l’ipotesi che il cantiere sia destinato a un impianto per l’assemblaggio di ordigni. Jeffrey Lewis, esperto del Middlebury Institute, ha spiegato ad Ap che “è difficile immaginare che sia qualcosa di diverso da un reattore, anche se la valutazione resta indiziaria”. Israele è considerata l’unica potenza nucleare in Medio Oriente, ma continua a mantenere la politica dell’ambiguità, senza confermare né smentire di possedere armi nucleari. Anche la Casa Bianca ha scelto di non rispondere alla richiesta di chiarimenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA