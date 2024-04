Aperti i seggi in Corea del Sud per le elezioni parlamentari

agenzia

Sfida tra conservatori e il Partito democratico all'opposizione

SEUL, 10 APR – In Corea del Sud si sono aperti i seggi per le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale. I cittadini stati ammessi a un seggio nel distretto di Gwangjin a Seul alle 6 ora locale, hanno constatato i giornalisti sul posto. Il conservatore People Power Party del presidente Yoon Suk-yeol spera di conquistare il controllo del Parlamento, ora nelle mani del Partito democratico, all’opposizione.

