Aperti i seggi per le elezioni in Australia

agenzia

Premier Albanese corre per secondo mandato contro conservatori

SYDNEY, 02 MAG – Aperti i seggi per le elezioni federali australiane, con il primo ministro Anthony Albanese alla ricerca di un secondo mandato nonostante le preoccupazioni degli elettori per il costo della vita. Milioni di elettori sono chiamati a decidere tra il Partito Laburista di centro-sinistra di Albanese, in leggero vantaggio negli ultimi sondaggi, e la coalizione conservatrice dello sfidante Peter Dutton.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA