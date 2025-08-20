Appello 80 rabbini, ‘Israele denunci carestia e fermi i coloni’

agenzia

Tra le firme quelle di David Rosen e dell'inviato in Vaticano

CITTÀ DEL VATICANO, 20 AGO – Sta ricevendo sempre più adesioni di ora in ora la lettera-appello di 80 “moderni rabbini ortodossi internazionali”, intitolata ‘Un appello alla chiarezza morale, alla responsabilità e a una risposta ebraico-ortodossa di fronte alla crisi umanitaria di Gaza’, firmata tra gli altri dal rabbino David Rosen, per oltre 30 anni direttore internazionale degli affari religiosi dell’American Jewish comittee, ex rabbino capo di Irlanda e con solidi rapporti di dialogo con il Vaticano. Una copia della lettera è stata inviata da Rosen anche in Vaticano, all’ufficio competente per il dialogo con l’ebraismo.