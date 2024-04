Appello Mosca, Paesi Medio Oriente mantengano la moderazione

agenzia

Peskov:'Per non portare la regione a completa destabilizzazione'

MOSCA, 11 APR – La Russia esorta i Paesi del medio oriente a mostrare moderazione dopo l’attacco alla missione diplomatica iraniana attribuita da Teheran a Israele. “Ora è molto importante che tutti mantengano la moderazione, per non portare alla completa destabilizzazione della situazione nella regione” mediorientale: lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass, riferendosi alle tensioni tra Iran e Israele. “Chiediamo a tutti i paesi della regione di dare prova di moderazione”, ha aggiunto Peskov, come riporta Interfax.

