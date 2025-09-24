Appello Zelensky all’Onu, ‘non restate in silenzio, sosteneteci’

agenzia

'Dobbiamo fare di tutto per fermare l'aggressore ora'

NEW YORK, 24 SET – “Non restate in silenzio mentre la Russia continua a trascinare questa guerra. Per favore, esprimetevi e condannatela. Per favore, unitevi a noi nella difesa del nostro Paese, la pace dipende da tutti noi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando all’Assemblea Generale Onu. “Dobbiamo fare di tutto per fermare l’aggressore. Se servono armi per farlo, se serve pressione per farlo, facciamolo ora”, ha aggiunto.

