Applausi e cori in aula per l’ex sindaco di Istanbul

agenzia

Imamoglu: 'Non potete cancellarmi dal cuore della nazione'

ISTANBUL, 16 GIU – L’ex sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, sospeso dall’incarico dopo il suo arresto per corruzione, è stato applaudito nell’aula di tribunale dove si è tenuta oggi una nuova udienza del processo: il pubblico, inoltre, ha intonato cori a favore del politico mentre lasciava l’aula del tribunale nel carcere si Silivri, alla periferia di Istanbul, dove è rinchiuso. Un video pubblicato dal quotidiano Cumhuriyet mostra Imamoglu mentre saluta la folla che lo applaude. Si tratta di una delle rare immagini di Imamoglu pubblicate da quando è stato arrestato, il 19 marzo. L’ex sindaco è imputato anche in altri nove casi. “Il Paese sta bruciando. L’economia è al collasso. La nazione è senza speranza. I bambini piangono. Ma voi continuate a chiedere una punizione. La mia immagine è vietata, la mia voce è vietata, i social media sono vietati… ma sappiate che non potete cancellarmi dal cuore della nazione”, ha affermato Imamoglu. L’udienza di oggi riguardava alcuni suoi commenti critici nei confronti del procuratore generale di Istanbul, Akin Gurlek, ritenuti dall’accusa “minacce contro un pubblico ufficiale che ha combattuto contro il terrorismo”. Dopo le dichiarazioni di Imamoglu in aula, i giudici hanno deciso di posticipare l’udienza al 16 luglio.

