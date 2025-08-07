Apple annuncia investimenti da 100 miliardi in Usa. E poi regala una statua d’oro a Trump

Economia

L'incontro alla Casa bianca tra il presidente Usa e il ceo della multinazionale Tim Cook

Apple «sta tornando a casa». Lo ha detto Donald Trump, annunciando ieri pomeriggio nello Studio Ovale della Casa bianca a Washington il nuovo investimento negli Usa da 100 miliardi di dollari da parte di Apple che porta il totale degli investimenti dell’azienda di Cupertino in America a 600 miliardi.

«È un passo significativo verso l’obiettivo finale di assicurare che gli iPhone venduti in America siano costruiti in America», ha detto il presidente.