Economia
Apple annuncia investimenti da 100 miliardi in Usa. E poi regala una statua d’oro a Trump
L'incontro alla Casa bianca tra il presidente Usa e il ceo della multinazionale Tim Cook
Apple «sta tornando a casa». Lo ha detto Donald Trump, annunciando ieri pomeriggio nello Studio Ovale della Casa bianca a Washington il nuovo investimento negli Usa da 100 miliardi di dollari da parte di Apple che porta il totale degli investimenti dell’azienda di Cupertino in America a 600 miliardi.
«È un passo significativo verso l’obiettivo finale di assicurare che gli iPhone venduti in America siano costruiti in America», ha detto il presidente.
L'incontro è diventato però oggetto di dibattito anche per l'insolito, e costoso, regalo fatto da Tim Cook, ceo di Apple, a Trump: si tratta di piedistallo in oro massiccio a 24 carati sormontato da una scultura in vetro – «lo stesso usato per gli iPhone», ha riferito Cook – raffigurante il logo Apple e una dedica: "President Donald J. Trump Apple american manufacturing program"