Argentina, al via il processo per l’equipe medica di Maradona

Sono 8 tra medici e infermieri, alle porte di Buenos Aires

BUENOS AIRES, 10 MAR – Al via domani a San Isidro, alle porte di Buenos Aires, la prima udienza del processo contro l’équipe medica di Diego Armando Maradona. L’inizio del procedimento penale, che si prevede possa durare alcuni mesi, è stato fissato a più di quattro anni dalla morte dall’ex giocatore del Napoli. Il tribunale prevede di ascoltare circa 120 testimonianze. Maradona, icona argentina e leggenda del calcio mondiale, è morto all’età di 60 anni per una crisi cardio-respiratoria il 25 novembre 2020, su un letto medico in una residenza a Tigre, dove era convalescente dopo un intervento neurochirurgico per un ematoma alla testa. Per due volte, nel 2022 e poi in appello nel marzo 2023, i tribunali hanno confermato l’avvio di un processo per l’équipe medica che lo aveva in cura. Tra gli otto professionisti indagati figurano il medico curante (neurochirurgo), un medico clinico, uno psichiatra, uno psicologo, una caposala e infermieri: sono tutti accusati di ‘potenziale negligenza’.

