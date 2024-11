Argentina, console Bazzani a festa per 100 anni di Villa Regina

agenzia

Primo insediamento italiani in Argentina

ROMA, 08 NOV – Il console generale d’Italia a Bahia Blanca, Nicola Bazzani, ha preso parte alla celebrazione per i 100 anni dalla fondazione di Villa Regina, il primo insediamento italiano in Argentina. Il monumento ai primi coloni riporta un elenco di nomi italiani. Nel 1924, infatti, dall’Italia furono reclutate oltre 400 famiglie di contadini da trasferire in Argentina per lavorare la terra in appezzamenti che sarebbero diventati poi di loro proprietà. “Qui è dove tutto è iniziato – ha detto il console – ed è un onore per me rappresentare l’Italia qui oggi”.

