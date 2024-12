Argentina: Corte Suprema ordina quarto processo contro Kirchner

agenzia

L'ex presidente è imputata per il caso 'Los Sauces-Hotesur'

BUENOS AIRES, 16 DIC – La Corte suprema di giustizia dell’Argentina ha decretato all’unanimità che l’ex presidente Cristina Kirchner, suo figlio deputato Máximo e altri trenta imputati siano processati nel cosiddetto caso ‘Los Sauces-Hotesur’, in cui sono indagati per riciclaggio e associazione illecita. L’ipotesi accusatoria è che come corrispettivo per aver ricevuto contratti milionari di lavori pubblici, l’imprenditore Lázaro Báez abbia trasferito milioni alle società dei Kirchner giustificandoli come contratti per l’affitto di camere nei loro hotel in Patagonia. Nel caso è coinvolto anche l’imprenditore Cristóbal López, che in cambio di altri benefici dai Kirchner avrebbe trasferito loro denaro sotto forma di pagamento per il presunto affitto di stanze, suite ed appartamenti della famiglia presidenziale. L’ex presidente, che è già stata condannata a 6 anni di carcere per corruzione nel caso Viabilità (Vialidad in spagnolo), dovrà quindi affrontare anche questo nuovo processo che si aggiunge a quello che ha in sospeso per la firma del memorandum con l’Iran e a quello per il caso dei quaderni della corruzione, iniziato nel 2014 ma l’unico con una data d’inizio già certa, il 6 novembre del 2025.

