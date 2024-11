Argentina, è giallo per la sparizione del Rolex di Payne

agenzia

I risvolti dell'indagine sulla morte del cantante britannico

BUENOS AIRES, 11 NOV – La magistratura di Buenos Aires sta cercando di risolvere il giallo della scomparsa del Rolex che l’ex cantante britannico degli One Direction Liam Payne indossava fino a poche ore prima di morire a seguito della caduta dal terzo piano dell’hotel dove era ospitato nella capitale Argentina, lo scorso 16 ottobre. Lo riferisce il quotidiano “La Nación”. “Sappiamo, dalle immagini analizzate, che Payne, il giorno della sua morte, indossava un Rolex. Lo avrebbe tenuto in mano per almeno due o tre ore prima di precipitare nel vuoto. Lo abbiamo cercato nella stanza dell’hotel CasaSur dove alloggiava e non siamo riusciti a trovarlo”, hanno riferito fonti vicine all’inchiesta. La polizia sospetta che l’orologio di valore possa essere stato rubato e per questo non era stato trovato nelle nove perquisizioni effettuate nell’hotel dopo la morte.

