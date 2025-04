Argentina, l’ex presidente Fernández va a processo

agenzia

Perso l'appello va a giudizio per lesioni contro l'ex first lady

BUENOS AIRES, 15 APR – Alberto Fernández sarà il primo ex presidente dell’Argentina a sedersi sul banco degli imputati accusato di violenza di genere per lesioni fisiche ed abusi psicologici sull’ex compagna e first lady, Fabiola Yañez. Lo rende noto il sito del quotidiano Clarín, dopo che poco fa, in appello, la giustizia argentina ha confermato il rinvio a giudizio di Fernández per due episodi di lesioni lievi, uno di lesioni gravi, entrambi aggravati dal vincolo, per abuso di potere e autorità, oltre che per minacce coercitive. La decisione è stata presa a maggioranza dai giudici Martín Irurzun ed Eduardo Farah, mentre ha votato contro il loro collega ed ex avvocato di Cristina Kirchner, Roberto Boico. Le accuse presentate dal giudice Julián Ercolini in seguito alla denuncia di Yañez sono dunque state confermate dai giudici dell’appello, e costituiscono tre reati che, insieme, possono portare ad una condanna da un minimo di tre anni ad un massimo di 18 anni di reclusione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA