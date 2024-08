Ariel Bibas compie 5 anni a Gaza, da mesi nessuna notizia

agenzia

Il fratellino Kfir, di un anno, è il più piccolo dei rapiti

TEL AVIV, 05 AGO – Compie oggi cinque anni Ariel Bibas, il bambino rapito il 7 ottobre da Hamas nel Kibbutz Nir Oz insieme al fratellino più piccolo Kfir (che ha compiuto un anno nei tunnel di Gaza), la mamma Shiri, il padre Yarden, di cui non si hanno notizie da molti mesi. La donna e i due bambini non furono rilasciati a novembre, come prevedeva l’accordo per lo scambio di prigionieri tra Israele e Hamas. Secondo la fazione islamica, la mamma e i due piccoli sono morti in un raid israeliano ma la versione di Hamas non è mai stata confermata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA