Arrestato un leader politico di opposizione in Venezuela

Portato via da casa da uomini incappucciati nella notte

CARACAS, 13 FEB – Il giovane leader politico venezuelano di opposizione Luis Somaza, ex consigliere comunale del municipio di Baruta a Caracas, del partito Voluntad Popular, è stato portato via da casa sua da agenti del regime chavista incappucciati, vestiti di nero e senza documenti ufficiali. Lo confermano i familiari. La sorella dell’esponente politico, Valeria Somaza, spiega in un video che l’attivista era già stato minacciato dal ministro dell’Interno, Diosdado Cabello, e dal presidente dell’Assemblea Nazionale, Jorge Rodríguez, due “falchi” del regime, ma aveva scelto di rimanere in Venezuela.

