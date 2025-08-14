Arrivano Trump e Putin, Anchorage ai turisti: ‘Abbiate pazienza’

agenzia

Nel portale del turismo anche raccomandazioni per i residenti

ROMA, 14 AGO – Anchorage, la principale città dell’Alaska, scelta come sede per il vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin, si prepara allo storico incontro invitando visitatori, residenti e aziende a “essere preparati e avere pazienza”. Lo si legge nel sito ufficiale del portale turistico della città, che con in suoi 289 mila abitanti è la più grande del 49simo Stato americano, pur non essendone la capitale, che invece è Juneau, raggiungibile solo via mare ed aereo. “Se gestite un’attività, valutate l’assunzione di personale extra”, è l’esortazione, e nelle attività di ristorazione, “valutate di rifornire i vostri articoli più richiesti”. Visto che la circolazione potrebbe subire variazioni per gli spostamenti dei Vip, “pianificate di conseguenza e condividete informazioni simili con i vostri ospiti”. Come per le chiusure di autostrade e strade, “prevediamo che lo spazio aereo sarà soggetto a diverse restrizioni venerdì e probabilmente anche nei prossimi giorni, il che potrebbe influire sugli arrivi e le partenze dei vostri ospiti”, da cui l’invito: “tenete d’occhio gli annunci ufficiali”. Con una nota finale positiva, “sebbene questo sia un evento politico, è anche un’incredibile opportunità per mostrare al mondo la bellezza e l’ospitalità della nostra comunità”. Nel 2024 in Alaska sono arrivati 2,6 milioni di turisti, la maggior parte dei quali sono passati per Anchorage.

