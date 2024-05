Assalitore del marito di Nancy Pelosi condannato a 30 anni

agenzia

Irruppe in casa nel 2022 per rapire la speaker, che era assente

WASHINGTON, 17 MAG – David DePape, il 44enne accusato di aver tentato di rapire in casa l’allora speaker della Camera Nancy Pelosi e di aver picchiato con un martello suo marito Paul nel 2022, è stato condannato a 30 anni di reclusione. L’accusa aveva chiesto 10 anni di più. L’uomo è stato condannato a 20 anni per il primo reato e a 30 per il secondo, ma la pena verrà scontata in continuazione. Al momento dell’irruzione Nancy Pelosi non era nell’abitazione. DePape ha ammesso durante la testimonianza al processo di aver fatto irruzione nella casa dei Pelosi a San Francisco, con l’intenzione di prendere in ostaggio e interrogare la speaker, “rompendole le rotule” se gli avesse mentito. Ha anche ammesso di aver picchiato Paul Pelosi con un martello dopo l’arrivo della polizia, dicendo che il suo piano era di porre fine alla corruzione del governo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA