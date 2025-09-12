Assemblea Generale appoggia la Palestina ma senza Hamas

agenzia

Adottata con 142 voti la Dichiarazione di New York

NEW YORK, 12 SET – L’Assemblea generale dell’Onu ha adottato oggi la Dichiarazione di New York, volta a ridare slancio alla soluzione dei due Stati, israeliano e palestinese, ma escludendo in modo inequivocabile Hamas. Il testo preparato da Francia e Arabia Saudita e approvato con 142 voti a favore, dieci contro e 12 astenuti “condanna gli attacchi perpetrati il 7 ottobre da Hamas contro i civili” e afferma “Hamas deve cedere le armi e liberare tutti gli ostaggi” detenuti a Gaza. La dichiarazione sarà la base del vertice del 22 settembre, in occasione del quale il presidente Emmanuel Macron ha promesso di riconoscere lo Stato palestinese. Stati Uniti, Israele e Ungheria hanno votato contro la risoluzione assieme a Argentina, Paraguay, Micronesia, Tonga, Nauru, Palau e Papua Nuova Guinea. L’Italia si è pronunciata a favore con il resto dei paesi Ue. Nel documento approvato si afferma che “nel contesto della fine della guerra a Gaza, Hamas deve cessare di esercitare la propria autorità sulla Striscia di Gaza e consegnare le armi all’Autorità palestinese, con il sostegno e la collaborazione della comunità internazionale, conformemente all’obiettivo di uno Stato di Palestina sovrano e indipendente”. La Dichiarazione di New York adottata oggi dall’Assemblea invoca inoltre la “fine della guerra a Gaza” e una “soluzione giusta, pacifica e duratura del conflitto israelo-palestinese, basata su una reale attuazione della soluzione dei due Stati”. In vista di un futuro cessate il fuoco, si menziona anche il dispiegamento a Gaza di una “missione internazionale temporanea di stabilizzazione” sotto mandato del Consiglio di sicurezza dell’ONU, per proteggere la popolazione, sostenere il rafforzamento delle capacità dello Stato palestinese e fornire garanzie di sicurezza alla Palestina e a Israele. “Assieme stiamo gettato le basi di un cammino irreversibile verso la pace in Medioriente”, ha detto il presidente francese Macron su X.

