Assessore di González a Usa: ‘Cancellate le licenze di Chevron’

agenzia

'Sono un'ancora di salvezza per Maduro'

CARACAS, 16 SET – La principale coalizione di opposizione del Venezuela, la Piattaforma unitaria democratica (Pud), ha invitato gli Stati Uniti a cancellare le licenze che consentono a Chevron e ad altre società energetiche Usa di operare nel paese sudamericano. L’appello è arrivato dal “principale consigliere politico di Edmundo González Urrutia”, a detta della televisione Ntn24, ovvero Rafael de la Cruz, che ha rappresentato la Pud alle presidenziali del 28 luglio in Venezuela. “Vogliamo che vengano cancellate: sono un’ancora di salvezza per il regime”, ha dichiarato De la Cruz durante una tavola rotonda organizzata dal Council of the Americas (As/Coa), organizzazione statunitense il cui obiettivo dichiarato è promuovere il libero scambio e l’apertura dei mercati in tutte le Americhe. “Vogliamo che tutte le compagnie petrolifere vadano in Venezuela. Quindi non è una questione di aziende, ma la situazione sta impoverendo il Paese a tal punto che praticamente l’intera popolazione desidera che questo regime se ne vada”, ha aggiunto De la Cruz specificando che la campagna di González vuole “trovare un terreno comune” con le compagnie petrolifere ma che la loro presenza in questo momento dà a Nicolas Maduro “la capacità di normalizzare la dittatura di fatto che sta cercando di instaurare in Venezuela”.

