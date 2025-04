Assunzioni ritardate, a Yosemite gli scienziati puliscono bagni

agenzia

Il parco nazionale è a corto di personale per le mosse di Trump

NEW YORK, 14 APR – A causa del ritardo nelle assunzioni stagionali imposto dalle politiche dell’amministrazione di Donald Trump, il parco nazionale di Yosemite è a corto di personale e così biologi, idrologi, archeologi, specialisti della fauna selvatica e tutti gli altri scienziati del parco, sono stati assegnati alla pulizia dei bagni dei campeggi. Un’e-mail interna condivisa con i media locali ha descritto i nuovi compiti di pulizia del personale, confermati anche da diversi dipendenti di Yosemite che hanno parlato a condizione dell’anonimato. Uno di loro ha riferito a SfGate che ogni membro del personale in servizio nella divisione di Gestione Risorse e Scienza ha dovuto svolgere almeno un turno di pulizia dei bagni. “Non mi oppongo a questo, ma personalmente sono stufo del fatto che la nostra dirigenza non si lamenti di nulla e si limiti a seguire la linea”, ha spiegato. Per Ken Yager, fondatore della Yosemite Climbing Association, la mossa sembra l’ennesimo tentativo dell’amministrazione Trump di minare il morale dei lavoratori del parco: “Sembra prendere di mira la comunità scientifica al servizio del parco”, sottolinea.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA