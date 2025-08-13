Attacchi hacker da pirati russi ai tribunali americani, Trump: «Ne parlerò con Putin»

guerra cibernetica

Il presidente americano: «Non sono sorpreso»

Donald Trump affronterà con Vladimir Putin in Alaska la questione degli attacchi hacker contro i tribunali federali americani dietro ai quali potrebbero esserci di pirati informatici russi. «Gliene parlerò», ha detto il presidente aggiungendo di «non essere sorpreso» dai cyber attacchi russi. «E’ quello che fanno», ha aggiunto.

La Russia sarebbe dietro a un recente attacco hacker contro il sistema informatico che gestisce i documenti dei tribunali federali. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali non è comunque ancora chiaro se dietro l’intrusione ci sia una divisione dell’intelligence russa o se siano coinvolti altri Paesi. Alcune prove sarebbero state rinvenute su un coinvolgimento della Russia, almeno parziale, nell’attacco, aggiunge il giornale americano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA