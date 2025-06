Attacchi iraniani alle basi Usa in Iraq, Qatar e Siria

La guerra

L’attacco missilistico è stato battezzato "Annuncio della vittoria"

Una base statunitense in Siria è stata attaccata con colpi di mortaio, secondo quantoriferisce l’agenzia iraniana Mehr citando fonti informate. Le stesse fonti riferiscono che si tratta di una base in un’area nella provincia occidentale di Hasakah. In seguito all’attacco sono state adottate rigide misure di sicurezza all’ingresso principale.

Forti esplosioni si sono sentite anche Doha, in Qatar. Lo riporta Reuters.

Il sistema di difesa aerea è stato attivato alla base americana di Ain al-Asad, in Iraq. Lo riporta Reuters citando fonti militari.

L’Iran ha lanciato 10 missili verso le basi americane in Qatar e un missile verso una base americana in Iraq. Lo riportano i media israeliani citando fonti in Israele.

L’attacco missilistico lanciato dall’Iran contro le basi americane in Qatar e Iraq è stato battezzato “Annuncio della vittoria”. Lo riporta Sky New, citando l’agenzia di stampa iraniana Tasnim.

Gli Stati Uniti in attesa monitorano la situazione

Gli Stati Uniti stanno monitorando la situazione. Lo riferiscono due funzionari citati dalla Cnn. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e il Capo di Stato Maggiore Congiunto Dan Caine si trovano nella Situation Room, secondo un funzionario della Casa Bianca.Un alto funzionario aveva annunciato in precedenza che la Casa Bianca e il Dipartimento della Difesa stavano monitorando potenziali minacce di attacco alla base aerea di Al Udeid in Qatar. Il Presidente Donald Trump ha visitato la base il mese scorso, il primo comandante in capo a visitarla dal 2003. Si tratta della più grande installazione militare statunitense in Medio Oriente. “Nessuna visita nel Golfo sarebbe completa senza una sosta per rendere omaggio alle persone che mantengono l’America sicura, forte e libera”, aveva detto Trump alle truppe presenti alla base il 17 maggio. L’Amministrazione Trump era stata informata in anticipo dell’attacco iraniano contro la base aerea americana di Al Udeid, in Qatar. Lo riporta Axios, citando una fonte a conoscenza dei dettagli.

Il Consiglio di Sicurezza nazionale iraniano