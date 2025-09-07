Attacchi su Ucraina, per la prima volta colpita sede del Governo

Conflitti

Quattro morti nel Paese. La premier, "il mondo deve rispondere"

Gli attacchi russi in Ucraina durante la notte hanno causato la morte di almeno quattro persone e il ferimento di decine di altre. Bersagliata la capitale Kiev dove per la prima volta è stato colpito il palazzo sede del Governo. “Per la prima volta, il tetto e i piani superiori della sede del governo sono stati danneggiati a causa di un attacco nemico”, ha dichiarato la prima ministra Yulia Svyrydenko su Telegram, pubblicando immagini delle fiamme che fuoriuscivano dalla facciata dell’imponente edificio vicino alla presidenza e al parlamento. “I soccorritori stanno spegnendo l’incendio”. L’attacco arriva mentre gli sforzi diplomatici intrapresi per porre fine ai combattimenti si sono arenati negli ultimi giorni. “Il mondo deve rispondere a questa distruzione non solo con le parole, ma con i fatti. Dobbiamo rafforzare la pressione delle sanzioni, soprattutto contro il petrolio e il gas russi”, ha affermato la premier, chiedendo anche “armi”.

