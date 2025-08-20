Attacco a moschea in Nigeria, sale a 30 bilancio vittime

agenzia

Banditi hanno attaccato un luogo di culto a Ungwan Mantau

KANO, 20 AGO – E’ aumentato ad almeno 30 il bilancio dei morti nell’attacco di ieri a una moschea nello Stato nord-occidentale di Katsina, in Nigeria, secondo un deputato e alcuni residenti. Da anni, bande armate conosciute localmente come ‘banditi’ depredano le comunità rurali nel nord-ovest e nel centro del Paese, saccheggiando villaggi, sequestrando residenti per ottenere riscatti e bruciando le case dopo averle saccheggiate. Ieri mattina, secondo un rapporto di esperti destinato all’Onu e visionato dalla Afp, alcuni ‘banditi’ hanno attaccato una moschea nella città di Unguwan Mantau. Secondo il rapporto, si è trattato di una rappresaglia, dopo che soldati nigeriani avevano respinto un tentativo di attacco da parte dei ‘banditi’ nella zona.

