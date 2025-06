Attacco alle basi Usa, i Pasdaran iraniani: «Risposta all’aggressione alla nostra sovranità»

La guerra

Lo dichiarano le Guardie Rivoluzionarie in una nota

Con l’attacco alla base Usa in Qatar «il messaggio delle forze armate iraniane alla Casa Biancae ai suoi alleati è chiaro: l’Iran non lascerà che alcuna aggressione alla sua sovranità, integrità territoriale esicurezza nazionale resti senza risposta». Lo dichiarano le Guardie Rivoluzionarie in una nota. «Avvertiamo che il tempo del mordi e fuggi è passato e che il ripetersi di qualsiasi malefatta porterà al crollo dei pilastri militari Usa nella regione, alla sua umiliante fuga dall’Asia occidentale e alla materializzazione della causa delle nazioni islamiche, che sta spazzando via il tumore canceroso del sionismo», si legge.

