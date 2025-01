Attacco col coltello in Baviera, almeno due morti

agenzia

Diversi feriti in un parco ad Aschaffenburg, fermato un uomo

ROMA, 22 GEN – Due persone sono morte, tra cui forse un bambino, in un attacco con coltello ad Aschaffenburg, in Baviera. Lo riporta Bild. L’aggressione è avvenuta nel parco Schöntal, nel centro della città. Secondo i primi accertamenti, diverse persone sono state gravemente ferite. La polizia tedesca ha fatto sapere di aver arrestato un uomo, presunto responsabile dell’aggressione, e che non ci sono altri sospettati al momento. Ancora non sono chiari i motivi dell’attacco. La circolazione dei treni è stata bloccata perché il sospettato avrebbe tentato di scappare attraverso i binari.

