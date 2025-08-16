agenzia
Attacco di coloni israeliani in Cisgiordania, 4 feriti
Mezzaluna rossa, anche un ferito al confine con Gerusalemme est
ROMA, 16 AGO – Quattro palestinesi sono rimasti feriti in un attacco da parte di coloni israeliani a nord di Hebron, nella Cisgiordania occupata, riporta Al Jazeera. Una persona è rimasta ferita anche dopo essere stata colpita da arma da fuoco nella zona di Sheikh Saad ad al-Eizariya, una città al confine con Gerusalemme Est occupata, secondo la Mezzaluna Rossa Palestinese.
