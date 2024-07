Attacco droni Hezbollah in Golan, feriti 18 soldati israeliani

agenzia

Uno è in gravi condizioni, specificano le Idf

ROMA, 01 LUG – Diciotto soldati israeliani sono rimasti feriti ieri mattina in un attacco di droni carichi di esplosivi lanciati da Hezbollah sul nord delle alture del Golan, rendono noto le forze armate di Israele. I miliziani sciiti del Libano hanno rivendicato l’attacco, affermando di aver preso di mira un sito militare in risposta a precedenti raid delle Forze di difesa israeliane (Idf) contro loro postazioni. Uno dei feriti è in gravi condizioni, specificano le Idf in un comunicato pubblicato sul loro account X.

