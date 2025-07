Attacco jihadista in Niger, un cittadino indiano ucciso

agenzia

Ambasciata indiana a Niamey: "Altro rapito e un terzo scomparso"

NIAMEY, 18 LUG – Un cittadino indiano è stato ucciso, un altro rapito e un terzo è “scomparso” in un attacco “terroristico” nel sud-ovest del Niger avvenuto martedì vicino alla Nigeria: lo ha annunciato l’ambasciata indiana a Niamey. “In un odioso attacco terroristico il 15 luglio nella regione di Dosso, in Niger, un cittadino indiano è stato ucciso, un altro rapito e un terzo è ancora disperso”. Lo ha affermato l’ambasciata indiana in un comunicato. Secondo fonti locali, aggressori armati non identificati hanno condotto un’imboscata contro un’unità dell’esercito che garantiva la sicurezza sul cantiere di una linea elettrica nell’ovest della regione di Dosso, situata a circa cento chilometri dalla capitale Niamey. “L’ambasciata indiana a Niamey è in stretto contatto con il datore di lavoro, le famiglie delle persone colpite” e il governo nigerino per “facilitare il rapido rimpatrio” del corpo e “garantire la sicurezza e la rapida liberazione del cittadino indiano rapito”, ha sottolineato il comunicato. L’ambasciata indiana ha invitato anche tutti i cittadini indiani in Niger “alla massima prudenza e a rimanere vigili”. La regione di Dosso condivide un doppio confine con la Nigeria e il Benin, dove gli attacchi colpiscono regolarmente i civili, l’esercito e il grande oleodotto che trasporta petrolio grezzo dal Niger al Benin.

