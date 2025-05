Attacco jihadista in Nigeria, uccisi 4 soldati

agenzia

Altri dispersi,è la nona base assaltata dai miliziani dell'Iswap

KANO, 12 MAG – Jihadisti affiliati all’Isis hanno fatto irruzione in una base militare nello Stato di Borno, nel nord-est della Nigeria, uccidendo quattro soldati e portando via le armi, secondo quanto riferito da due fonti militari all’Afp. Si tratta dell’ultimo attacco contro installazioni militari. I combattenti della Provincia dell’Africa Occidentale dello Stato Islamico (Iswap) hanno lanciato un attacco intorno alle 2 del mattino contro la base nella città di Marte, vicino al Lago Ciad, a cavallo tra Nigeria, Niger, Ciad e Camerun, dislocando le truppe e prendendo temporaneamente il controllo della base, hanno riferito le fonti. I militanti sono poi fuggiti verso la loro base all’interno del Lago Ciad, dove l’Iswap e gruppi rivali di Boko Haram mantengono accampamenti su diversi isolotti che punteggiano il lago d’acqua dolce, ha affermato la fonte. I soldati sopravvissuti sono fuggiti in un’altra base nella città di Dikwa, a 38 chilometri di distanza, ha riferito una seconda fonte militare che ha fornito lo stesso bilancio delle vittime. “Molti soldati risultano ancora dispersi, e si ritiene che alcuni siano stati catturati dai terroristi”, ha detto il secondo ufficiale. La base di Marte è la nona base ad essere attaccata dai jihadisti negli ultimi due mesi, secondo un conteggio dell’Afp.

