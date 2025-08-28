Ucraina
Attacco russo su Kiev con droni e missili balistici: tre vittime, tra cui un ragazzo di 14 anni
Una decina i feriti. Nel distretto di Darnytskyi, un edificio di 5 piani è stato colpito direttamente
Sono tre i morti nell’attacco notturno su Kiev con droni e missili balistici. Tra le vittime c’è anche un ragazzo di 14 anni. E’ il bilancio parziale comunicato dal capo dell’amministrazione militare della città, Timur Tkachenko, secondo cui “il numero dei feriti è ora di circa dieci”. “Le operazioni di soccorso – ha scritto su Telegram – sono in corso in diverse località. I russi stanno colpendo cinicamente gli edifici residenziali. Nel distretto di Darnytskyi, un edificio di 5 piani è stato colpito direttamente. Tutto, dal quinto al primo piano, è andato distrutto”.
Secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko i quartieri della capitale ucraina interessati sono Dniprovskyi, Shevchenkivskyi e Darnytskyi. Danni sono segnalati a vari edifici. Sul posto stanno operando le squadre di emergenza. “La minaccia dell’uso di armi balistiche continua. La difesa aerea funziona. Restate nei rifugi” è l’appello lanciato dalle autorità ai cittadini. Nella regione di Vinnytsia è stata colpita la tratta ferroviaria che è interrotta.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA