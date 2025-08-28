Attacco russo su Kiev con droni e missili balistici: tre vittime, tra cui un ragazzo di 14 anni

Ucraina

Una decina i feriti. Nel distretto di Darnytskyi, un edificio di 5 piani è stato colpito direttamente

Sono tre i morti nell’attacco notturno su Kiev con droni e missili balistici. Tra le vittime c’è anche un ragazzo di 14 anni. E’ il bilancio parziale comunicato dal capo dell’amministrazione militare della città, Timur Tkachenko, secondo cui “il numero dei feriti è ora di circa dieci”. “Le operazioni di soccorso – ha scritto su Telegram – sono in corso in diverse località. I russi stanno colpendo cinicamente gli edifici residenziali. Nel distretto di Darnytskyi, un edificio di 5 piani è stato colpito direttamente. Tutto, dal quinto al primo piano, è andato distrutto”.