Attacco russo su larga scala in Ucraina, anche su Kiev

agenzia

Due attacchi con droni sulla capitale

ROMA, 27 AGO – La Russia ha lanciato un attacco con droni su larga scala contro le città ucraine, tra cui Kiev, prendendo di mira regioni situate lontano dalla linea del fronte del Paese. Lo scrive il Kiev Independent. Le prime esplosioni sono state udite a Kiev intorno alle 21:30, poi di nuovo intorno a mezzanotte quando il dispiegamento di sistemi di difesa aerea in città è stato nuovamente attivato. L’aeronautica militare ucraina ha inoltre segnalato che sciami di decine di droni stavano volando sopra le regioni centrali e meridionali, tra cui gli oblast’ di Zhytomyr, Odessa e Mykolaiv, nonché le regioni più vicine alla linea del fronte.

