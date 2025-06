Attacco su Odessa, il bilancio sale a un morto e 14 feriti

agenzia

Afferma l'Ufficio del Procuratore regionale

ROMA, 20 GIU – E’ salito a un morto e 14 feriti il bilancio dell’attacco lanciato dalle forze russe la notte scorsa sulla città di Odessa, nell’Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram l’Ufficio del Procuratore regionale, come riporta Ukrainska Pravda. “A seguito dell’attacco, una persona è morta e altre 14 sono rimaste ferite in vario grado. Tra i feriti ci sono tre soccorritori”, si legge in un comunicato stampa.

