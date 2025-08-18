Attacco ucraino a oleodotto russo, interrotte forniture

agenzia

Slovacchia e Ungheria protestano. Szijjarto, 'oltraggioso'

ROMA, 18 AGO – Un attacco ucraino, confermato da Kiev, a una stazione di pompaggio nella regione russa di Tambov ha causato l’interruzione del trasporto di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba, comprese le forniture all’Ungheria e alla Slovacchia. Lo riportano le agenzie russe e la slovacca Tasr. La notizia è stata inizialmente riportata dal ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, che ha definito l’attacco “inaccettabile e oltraggioso” affermando che la sicurezza energetica dell’Ungheria era stata presa di mira. Successivamente la compagnia petrolifera slovacca Transpetrol, ha confermato la circostanza. In risposta, il viceministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha ha chiesto a Szijjarto di indirizzare le lamentele su tali questioni ai “suoi amici” in Russia, che hanno invaso l’Ucraina più di tre anni fa, e non a Kiev. “L’Ucraina attacca questo oleodotto e, a causa di questi attacchi ucraini, le forniture di petrolio all’Ungheria vengono ripetutamente interrotte”, ha affermato Szijjarto citato dalla Pravda. “Il ministro ungherese non ha chiarito l’ora e il luogo dell’attacco. Ha affermato di aver parlato con il viceministro russo dell’Energia Pavel Sorokin, il quale gli ha riferito che degli specialisti stavano lavorando per riparare la sottostazione, ma ha aggiunto che non era ancora chiaro quando l’alimentazione elettrica sarebbe stata ripristinata”. L’impianto, spiega lo stato maggiore ucraino, contribuisce all’approvvigionamento delle forze di occupazione russe in Ucraina. Secondo quanto riferito, l’attacco ha innescato un incendio nel sito, portando alla completa sospensione delle forniture di petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba. La ministra dell’Economia slovacca Denisa Sakova ha confermato che il suo ministero ha registrato una sospensione delle forniture di petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba ma di ritenere che la sicurezza dell’approvvigionamento per la Slovacchia e la regione in generale non è a rischio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA