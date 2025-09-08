Israele
Attentanto a Gerusalemme, almeno sei i morti. Hamas: «Azione eroica»
«Siamo impegnati in una feroce guerra contro il terrorismo su più fronti», ha detto il primo ministro israeliano Netanyahu
È salito a sei il numero delle vittime israeliane nell’attentato terroristico di questa mattina a Gerusalemme nord. Lo riferiscono le tv nazionali. I due terroristi uccisi autori della strage dopo aver aperto il fuoco su due autobus all’incrocio Ramot a Gerusalemme nord erano residenti in due villaggi palestinesi a nord ovest della città Santa, Kubiba e Katna, dove adesso l’Idf ha creato un cordone di sicurezza. I due non avevano il permesso per entrare in Israele. Lo riferisce la polizia.
«Benediciamo l’azione eroica, una risposta naturale ai crimini dell’occupazione». Lo scrive Hamassu Telegram celebrando l’attentato a Gerusalemme che ha provocato la morte di sei civili israeliani.
Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyhu è arrivato sul luogo dell’attentato. Il premier israeliano sta attualmente tenendo una valutazione della situazione insieme con i vertici della sicurezza nazionale, in seguito all’attentato a Gerusalemme. Lo riferisce l’ufficio del premier. «Siamo impegnati in una feroce guerra contro il terrorismo su più fronti», ha detto Netanyahu. Finora, ha proseguito, «ci sono stati certamente dei successi, ma purtroppo non stamattina».
l militare che ha neutralizzato i due attentatori nell'attacco di stamattina a Gerusalemme serve come comandante di squadra nella brigata Hashmonaim (Asmonea), la formazione composta da soldati haredi (ultraortodossi) combattenti. Lo ha dichiarato Benyamin Netanyahu arrivato sul posto dell'attentato. L'unità è stata creata per integrare giovani della comunità ultraortodossa nell'Idf, in un contesto di forte dibattito: gran parte degli ultraortodossi si oppongono al servizio militare obbligatorio, suscitando tensioni con il resto della popolazione che vi è chiamata regolarmente.